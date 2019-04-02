زيارة إلى معرض الزهور: هذه الورود للمكتب والمنزل.. وأسعارها: من 5 جنيهات إلى 1000

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يهتم بعض المصريين سنويًا بمعرض الزهور، الذي يقام بحديقة الأورمان في الجيزة، إذ يزوره الأطفال والكبار للتنزه ولشراء الزهور وأشجار الزينة.

ومن المعروف أن الورود ونباتات الزينة تضيف أجواء بهجة وحياة للمنزل أو مكان العمل.. وفي السطور التالية؛ نقدم لكم قائمة بأسعار الورود ونباتات الزينة التي تصلح لتزيين منزلك أو مكتبك.

في البداية؛ إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تشتري نباتات الزينة فيها، عليك اتباع هذه الشروط:

1- يجب أن تُعرّض للهواء بشكل يومي من ساعة إلى 3 ساعات داخل الغرفة سواء لنباتات الظل أو العادية لتفعم بالحياة.

2- يجب على الزرعة أن تتعرّض للشمس حوالي 30 دقيقة فقط، و"ينصح بتواجدها في مكان يدخله ضوء الشمس لفترة"، حتى تكون الزهرة أكثر إشراقا.

3- قوم بري "سقاية" الزرع بالمياه حتى تصبح أرضية الزرع رطبة، وهذا الشرط على جميع أنواع النباتات التي تذكر.

ومن النباتات المعروضة في "معرض الزهور بحديقة الأورمان"، ما يلي:

نبات اللافندر:

نبتة تنشر بمنزلك الحيوية والنشاط، ويبدأ سعرها من 5 إلى 15 جنيها علي حسب الحجم، وتفوح منها داخل الغرفة رائحة اللافندر وتستخلص منها بعض العطور.

النعناع:

يستخلص منه روائح النعناع المنعشة، ويتراوح سعر الواحدة من 7 إلى 20 جنيها علي حسب حجم الزرعة، ويمكن أن تستخدم أطرافه في الطعام أو مع المشروبات مثل الشاي والليمون.

زهرة الأنتوميس (نبات عطري):

وهي زهرة تفوح منه روائح ناعمة تحيط أجواء المكان بالهدوء والطاقة الإيجابية، ويبدأ سعرها من 10 إلى 30 جنيهًا علي حسب حجمها. وتتميز هذه الزهرة بالبساطة وانسيابية فروعها الخضراء مع والورد الأبيض.

سيلفيا:

هي نبتة خضراء ذات زهور موف، تعطي للمنزل أجواء من البهجة، ويفضل وضعها إلى جانب الشرفة، ويبدأ سعرها من 20 إلى 40 جنيهًا علي حسب الحجم.

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سرو الليمون:

هي نبتة تفوح منها رائحة محببة ونفاذة داخل أرجاء المكتب/ المنزل، ويتراوح سعرها من 40 جنيها حتى 70 جنيها، ويمكن الاستفادة منها من خلال وضعها في شرفة المنزل لطرد الناموس.

الأناناس:

هي شجرة لا تطرح فاكهة الأناناس، ولكنها تعطي شكلا جميلا ويفضل وضعها في مكاتب العمل، وهي تناسب الديكورات الخشبية، ويتراوح سعرها من 100 إلى 400 جنيها علي حسب الحجم.

شاميدوريا:

شجرة ظل منزلية ذات أفرع طويلة خضراء خلابة. وتحتاج هذه الشجرة إلى أماكن واسعة في المنزل أو مكان العمل، وتبدأ أسعارها من 600 إلى 1000 جنيها على حسب الحجم، ودرجة خضار لونها، لأنه أحيانًا يمتزج شكلها بين لونين.

إيفوربيا مستوردة:

هي نبتة مكونة من الورود الحمراء، وأفرع خضراء ويتناغم هذان اللونان بشكل مميز وخلاب لتعطي منظرًا جماليًا، ويتراوح سعرها من 20 إلى 180جنيها علي حسب حجمها، وعدد الورود الحمراء التي بها، وتتناسب أكثر مع الديكورات الحديثة.

صبار مستورد:

وهي نبتة مختلفة وجاذبة للأنظار لأنها تحتوي على الصبار من الأسفل بينما الأعلى والجوانب يبرز منها الورود الحمراء، ويتراوح سعرها من 25 إلى 250 جنيهًا.

جارونيا:

هي نبتة ذات طابع ساحر، فروعها خضراء مع ورود حمراء ووردية. ويفضل وضعها في البلكونة لأنه يحتاج مزيدًا من الهواء والشمس عن باقي النباتات والزهور، لأن طبيعة هذه النبتة تحتاج أكثر للهواء ويتراوح أسعارها من 300 إلى 500 جنيه.

الورد البلدي:

يفضل وضعه في "البلكونة" لاحتياجه لضوء الشمس لأكبر عدد ساعات أكثر من أي نباتات أخرى، وتتميز بألوانها المختلفة والمبهجة مثل الأحمر والأصفر والبرتقالي، ويتراوح أسعارها للزهرية الواحدة، إذا كان بها 3 ورود من 6 إلى 30 جنيهًا، وعلي حسب العدد.

مسك الليل:

يفضل وضعه في الشرفة لاحتياجه أكثر للأوكسجين، ويتراوح سعرها من 30 إلى 100 جنيه على حسب الحجم والأشكال.