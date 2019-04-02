تشارليز ثيرون تتألق في بإطلالة أنيقة برفقة أطفالها

كانت تشارليز ثيرون، تروج لفيلمها الجديد "Long Shot" في الأيام الماضية، ولكن لا تزال النجمة العالمية، تقوم بوظيفتها الأولى كأم لاثنين من الأبناء، حيث ظهرت أمام سوق "أستوديو سيتي فارمرز ماركت" في لوس أنجلوس مع أطفالها، أغسطس وجاكسون، الأحد الماضي.

وتقوم الممثلة الجنوب أفريقية البالغة من العمر 43 عامًا، بواجباتها كأم، حيث قضت وقتها في شراء المنتجات أثناء الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع صغارها.

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وظهرت تشارليز، بملابس مريحة، حيث ارتدت سترة سوداء مع بنطلون رياضي من "أديداس" باللون الأسود، وهي تدحرج عربة مليئة بالبضائع التي اشترتها من محلات "البقالة"، وأكملت تشارليز إطلالتها بقبعة باللون البورجوندي، وفي الوقت نفسه أخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء.

وأخذت ممثلة فيلم "Atomic Blonde"، جولة حول البائعين، واشترت بعض الفاكهة والخضراوات، وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت تشارليز في مهرجان "ساوث باي ساوثويست" في أوستن لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Long Shot"، انضم إليها هناك النجم سيث روجن ، 36 عامًا، ومخرج الفيلم جوناثان ليفين، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في 3 مايو/ أيار.

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