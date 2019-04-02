نصائح لارتداء الأزياء المنُاسبة لحفلات زفاف فصل الربيع

دخلنا رسميًا في فصل الربيع، إذ يستعد العديد لإقامة حفلات الزفاف، وبالتالي يستعد الكثير منا للتجهيز لهذه الحفلات، كما أن البيانات التي كشف عنها المكتب الوطني البريطاني، أوضحت أن فصلي الربيع والصيف، هي الأكثر شهرة للزواج، في بريطانيا وويلز، ولكن إيجاد الملابس المناسبة لهذه الحفلات يًعد أمرًا صعبًا.

وتختار بعض النساء الفساتين ذات نقوشات الزهور، والتي لا يمكن تفرقة ما ترتديه عن الزهور التي تم استخدامها في تزين الزفاف، ووفقًا لمنصة الأزياء العالمية "لايست"، يُنفق الأشخاص الذين سيحضرون حفلات الزفاف بمعدل 26% أكثر على ملابسهم مقارنة بالعامين الماضيين

يتجه الأشخاص في الوقت الحالي، إلى شراء الفساتين بألوان الباستيل والقبعات المصنوعة من القش، فهذا الموسم يبعد الحضور عن الألوان البراقة اللامعة، وكذلك يتجه البعض إلى شراء السترات الأنيقة، والفساتين الوردية الساخنة، وكلها أنماط ظهرت على منصات عروض الأزياء مؤخرًا.

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وقالت جاني تايلور، متخصصة في إكسسوارات الشعر للمناسبات: "أصبح ارتداء الملابس لحضور حفلات الزفاف أقل رسمية، في خمسينات القرن الماضي ارتدينا القبعات وقفزات اليد، واليوم يريد الأشخاص التعبير عن شخصيتهم من خلال ارتداء الملابس".

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وتبدأ معظم حفلات الزفاف في الوقت الحالي، بعد الظهيرة، وهو المفتاح لإيجاد ملابس مناسبة للنهار وبعد الظهيرة، حيث توصي منسقة الملابس، آنا بركيلي، بإتباع الخطوات الانتقالية في اختيار الملابس، وهو ما تفعله فيكتوريا بيكهام، التي تختار ألوان الملابس الزاهية المناسبة لعدة أوقات مختلفة، وتوضح: "حاولي الجمع بين الحذاء ذو الكعب العالي والتوب الحريري ذو اللون الفاتح".

وأوصت بارتداء الفساتين متوسطة الطول الواسعة، وكذلك البناطل الواسعة ذات الطبقات، والتي يمكن ارتدائها مع بلوزات خفيفة بألوان زاهية تناسب حفلات الزفاف الصباحية، ومن بين الاتجاهات الشائعة لهذا الموسم ربيع/ خريف 2019، هي التنورة الساتان الواسعة والتي يمكن ارتدائها مع بلوزة حريرية واسعة وصندل ميتالك مفتوح من الخلف، وارتداء إكسسوارات بسيطة لإضافة لمسة من البريق والتألق.

وفيما يتعلق بالإكسسوارات، قالت لالاغي بومونت، مصممة الأزياء، إنه يمكن اقتناء ربطات الشعر ذات الألوان الزاهية، أو الاتجاه إلى القبعات، وخلاصة القول، هي أن اتجاهات الملابس لحضور حفلات الزفاف، توفر لك فرصة لتجربة العديد من الألوان والأقمشة.

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