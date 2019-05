كريمات أساس تناسب البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - إذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية، فهذا يعني أن اختيارك لمستحضرات التجميل ليس بالأمر السهل، وتحديداً عندما يتعلق الأمر باختيار كريم الأساس. فأنت بحاجة إلى البحث عن كريم أساس بتركيبة مناسبة لبشرتك يتحكّم بكمية الإفرازات الزائدة فيها ويبقى ثابتاً طوال اليوم وهو أمر صعب لكنه ليس مستحيلاً!



في البداية، ما هي البشرة الدهنية وكيف تتفاعل مع مستحضرات التجميل بشكل عام؟

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية مركّزة وحساسة. هي تتألف من طبقة دهنية تساعد في حماية البشرة من الجراثيم والحساسية والعوامل الخارجية كالحرارة والبرودة، كما تحميها من الجفاف والتشقّق.

ولكن عندما يزداد نشاط الغدد الدهنية، تزداد كمية الدهون خاصة فى المناطق الغنية بهذه الغدد ومنها بشرة الوجه ما يجعلها تبدو لامعة. وهو الأمر الذي يستدعي اختيار مستحضرات عناية وتجميل تساعد في التخفيف من هذه اللمعة والتحكّم بكميّة الزيوت المفرزة خاصة عند محيط الأنف والجبين أو ما يُعرف بالـT-Zone.



أبرز كريمات الأساس التي تناسب البشرة الدهنية:

1- كريم أساس Make Up For Ever Mat Velvet+ بتركيبة ثابتة يغطي كامل الوجه ويمنحه مظهراً متجانساً غير لامع.



2- كريم أساس Clinique Acne Solutions Liquid Makeup الغني بحمض الساليسيليك المعروف بقدرته على امتصاص الزيوت، يساعد في التخفيف من الاحمرار الظاهر على سطح البشرة وإخفاء الشوائب عنها.



3- كريم أساس Charlotte Tilbury Light Wonder Foundation يمنح البشرة تغطية كاملة دون الشعور بسماكة المستحضر كما يعمل على تعزيز عملية إنتاج الكولاجين.

Advertisements

4- كريم أساس Dior Diorskin Forever Perfect Foundation Broad Spectrum SPF بتركيبة سميكة تغطي كامل الوجه وتخفي الشوائب، مناسبة أكثر لفترات المساء والسهرات.



كريمات أساس كثيرة مخصّصة لصاحبات البشرة الدهنية باتت في متناول يدك، يمكنك أن تختاري المستحضر المناسب لكِ.