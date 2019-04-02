كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - من الضروري ان تستخدم كل سيدة تعتني ببشرتها سكراب للبشرة التي تحتاج من وقت الى آخر الى عملية تقشير تساعد في إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء والشوائب. سكراب للبشرة يساعد على أن تبقى البشرة نضرة ومتوهجة على الدوام. ولأن الكثير من أنواع السكراب التجارية غير فعالة وفي أحيان كثيرة تؤذي البشرة وتصيبها بأضرار عديدة، فإن المواد الطبيعية هي الحل الأفضل لتقشير البشرة من دون آثار جانبية.



في ما يلي، سنقدم إليك طريقة تحضير سكراب للبشرة طبيعي في المنزل، لاستعادة نضارة بشرتك وتنظيفها في العمق.



مكونات السكراب

لتحضير هذا السكراب، أنت تحتاجين الى المكونات التالية: ملعقتان صغيرتان من الشوفان المطحون، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز، ملعقتان صغيرتان من دقيق اللوز، ملعقتان صغيرتان من السكر، والقليل من الماء الدافئ.







طريقة التحضير

أولاً، اخلطي كلاً من الشوفان المطحون والسكر ودقيق اللوز وماء الورد وصودا الخبز. وحين تصبح المكونات متجانسة أضيفي إليها الماء الدافئ مع التحريك مجدداً والحصول على مزيج متماسك.







كيفية التطبيق

في البداية، ولفتح مسام البشرة بشكل جيد، ضعي مياهاً ساخنة في وعاء وعرّضي وجهك للبخار الناتج من الماء. من ثم، طبقي السكراب على بشرة وجهك، مع الابتعاد عن منطقة حول العينين، مع تدليك بشرتك بهدوء بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى لمدة دقيقة واحدة. اتركي السكراب على وجهك مدة عشرين دقيقة، بعدها قشريه بهدوء بأطراف أصابعك وبحركات دائرية. اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.



طبقي سكراب للبشرة مرة في الأسبوع.

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