وصفات طبيعية لتقشير البثور السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - البثور السوداء بالوجه مزعجة بشكل كبير، فهي عبارة عن أوساخ وجراثيم متراكمة بالوجه، وعادة ما تكون عميقة يصعب إزالتها، لكن، هناك بعض الوصفات التي تعتمدينها بشكل دوري، تساعدكِ على إزالتها أول بأول وتنظيف بشرتِك.

خليط الملح وزيت الزيتون

-ملعقة كبيرة ملح



-ملعقة كبيرة زيت زيتون

تُعتبر هذه الوصفة من أسرع وأسهل الماسكات التي يمكن أن تعتمديها على بشرتكِ لإزالة البثور السوداء، حتى أنكِ يمكن أن تستخدميها أثناء الاستحمام على الجسم ككل.

امزجي كلًّا من الملح وزيت الزيتون، وضعي المزيج على بشرتكِ لمدة 5- 10 دقائق، لكن لا تطيلي المدة، حتى لا تسبّبي أيّ نوع من الحساسية لبشرتِك، بسبب الملح.

ويمكنكِ اعتماد هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًّا أو مرتين.



خليط الشوفان وبذور الكتان

-ملعقة صغيرة شوفان

-ملعقة صغيرة من بذور الكتان

-ملعقة كبيرة حليب

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اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف، لإزالة الرؤوس السوداء قدر الإمكان.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لنضارة وصحة بشرتِك، وتقشير الجلد الميت.



نصائح عند اعتماد ماسكات البثور السوداء

- عند عمل أيّ ماسك لتقشير البثور السوداء، يفضل أن تكون البشرة نظيفة.

- قبل الماسك استخدمي حمّام البخار لمدة 10 دقائق أو أكثر، لفتح المسام وسهولة خروج الرؤوس السوداء.

- ويمكن أن تعتمدي على البخار مرة أخرى أثناء وضع الماسك.

- بعد الانتهاء من الماسك وتنظيف البشرة، أغلقي المسام مرة أخرى باعتماد الثلج أو ماء الورد.

- يفضل أن تعتمدي الماسكات بشكل دوري منتظم، لأنّ إزالتها غير ممكنة من المرة الأولى.

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