نصائح لتضييق مسامات الوجه الواسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - تظهر المسامات الواسعة على البشرة الدهنية والبشرة المختلطة نتيجة إفراز كميات عالية من الدهون التي تتراكم على سطحها وتتفاعل مع العوامل الخارجية فيصبح مظهرها غير لائق ويمنع صاحبتها من الاستمتاع ببشرة متألقة ومكياج ناجح.

إذا كنت من اللواتي يعانين مشكلة ظهور المسامات الواسعة، عليكِ الحفاظ على روتين عناية مركّز ومنتظم:

1- اغسلي وجهكِ في الصباح والمساء بواسطة غسول يحتوي على حمض السالسيك الذي يساعد في إزالة الشوائب وينظف البشرة جيداً ويمنع تراكم الدهون المفرزة على سطحها.

2- بعد الانتهاء من غسل وجهكِ، امسحيه بواسطة قطنة مبللة بالتونر الذي يعمل على تضييق المسامات الواسعة وشدّها.



3- تجنّبي اختيار كريمات ذات تركيبة سميكة، واختاري تركيبة اللوشن أو الجل لترطيب بشرتكِ بالنسبة التي تحتاج إليها فقط.

4- ابتعدي عن الحرارة العالية وتجنّبي كل العوامل التي من شأنها أن تهيّج بشرتكِ. فالحرارة الزائدة تؤدي إلى تنشيط عملية إفراز الزيوت الدهنية وبالتالي تجعل المسامات تبدو أوسع.



5- استخدمي الكريم المقشّرة مرة في الأسبوع للتخلّص من خلايا البشرة الميتة وتنظيف المسامات من الأعماق.



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وصفات طبيعية لتضييق المسامات الواسعة

- قناع الخيار: من المعروف عن الخيار أنه من الثمار التي تحتوي على مضادات الأكسدة وبالتالي فهو فعّال جداً في تغذية البشرة. تناولي حبة خيار واهرسيه جيداً، ثم أضيفي ملعقتي طعام من عصير الليمون الطازح. اخلطي المكونين جيداً حتى تحصلي على مزجي لزج تضعينه على بشرة وجهك كقناع لمدة ربع ساعة قبل غسل وجهك بالماء البارد.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع لتضييق المسامات الواسعة بشكل ملحوظ.



قناع البندورة: من فوائد البندورة على البشرة قدرتها على واهرسيها جيداً ثم أضيفي إليها ملعقة من العسل الطبيعي. اخلطي المزيج وضعيه على وجهك كقناع لمدة ربع ساعة حتى يجفّ. اغسلي وجهك بالماء البارد للتخلّص من بقايا المزيج.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.