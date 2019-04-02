- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - في كل عام تظهر ألوان صبغات شعر جديدة لتواكب الموضة. تعرّفي من خلال هذا الألبوم إلى صبغات شعر 2019 ، على طريقة النجمات العالميات ، فاستوحي منها للحصول على إطلالة في غاية الجمال والجرأة.
جنيفر أنيستون بلون بالياج بلوند
30 لوناً، جميعها مستوحاة من صبغات شعر 2019 اعتمدتها نجمات هوليوود، لتختاري منها الألوان والدرجات المناسبة للون بشرتكِ،لإطلالة جديدة ومتميّزة .
تابعي أيضاً:
صبغات شعر بلاتيني لربيع وصيف 2019
صبغات شعر بلون المشروم
ألوان صبغات شعر رائجة هذا الشتاء.. النجمات يخبرونكِ ما هي؟
كانت هذه تفاصيل خبر صبغات شعر 2019 ... استوحيها من النجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.