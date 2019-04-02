صبغات شعر 2019 ... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - في كل عام تظهر ألوان صبغات شعر جديدة لتواكب الموضة. تعرّفي من خلال هذا الألبوم إلى صبغات شعر 2019 ، على طريقة النجمات العالميات ، فاستوحي منها للحصول على إطلالة في غاية الجمال والجرأة.





جنيفر أنيستون بلون بالياج بلوند







30 لوناً، جميعها مستوحاة من صبغات شعر 2019 اعتمدتها نجمات هوليوود، لتختاري منها الألوان والدرجات المناسبة للون بشرتكِ،لإطلالة جديدة ومتميّزة .

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