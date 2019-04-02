تسريحات شعر مرفوعة مفعمة بالأنوثة... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - يأتي موسم الربيع والصيف وتكثر الحفلات والمناسبات الكبرى، وبالتالي تفتش المرأة عن تسريحات شعر مرفوعة تبرز جمالها وتضفي على إطلالتها الأنوثة والرقي. فإن كنت على موعد مع إحدى المناسبات المهمة، سنقدم لك مجموعة من تسريحات الشعر المرفوعة المستوحاة من النجمات، لتختاري منها ما يعجبك.



تسريحة كعكة الباليرينا

إنها تسريحة غاية في النعومة ومفعمة بالأنوثة، وقد اعتمدتها النجمة صوفيا كارسون Sofia Carson في حفل جوائز الغولدن غلوب 2019، فهي تساعد في إبراز ملامح الوجه، لا سيما العنق والأذنين والوجه والجبين. ولاكتمال تسريحة كعكة الباليرينا، اعتمدي الغرة الجانبية التي تغطي نصف الجبين.



تسريحة الريترو الكلاسيكية

تجمع هذه التسريحة بين الكلاسيكية والحيوية في الوقت نفسه، وقد اعتمدتها النجمة مارغوت روبي Margot Robbie في حفل بافتا 2019، وهي تسريحة تعود الى الستينات، إلا أنها عادت هذا الموسم بقوة، فلا تترددي في اعتمادها في مناسباتك لتتمتعي بطلة ناعمة تضج بالجمال والأنوثة.



تسريحة الكعكة المنخفضة المشدودة

ستمنحك هذه التسريحة نعومة فائقة، وتساعدك في تسليط الضوء على ملامح وجهك، فاعتمديها بأسلوب النجمة ليلي كولينز Lily Collins، بحيث تعتمدين فيها الغرة النصفية المشدودة بإتقان.



تسريحة الكعكة المرتفعة

لقد أثبتت دوقة سوسيكس ميغان ماركل، أن تسريحة الكعكة المرتفعة موضة كل المواسم والمناسبات، وهي تسريحة أنيقة وعملية في آن، فأتقني لعبة إبراز جمال وجهك واحذي حذو ميغان ماركل في اعتماد تسريحة الكعكة المرتفعة لطلة غاية في النعومة والجمال.

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