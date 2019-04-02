أزياء ربيعية ناعمة على طريقة رؤى الصبّان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - جاء فصل الربيع، وبدأنا تحضير خزائننا لهذا الموسم الدافئ والمنعش، وبشكل تلقائي نتجه لاختيار تصاميم الأزياء الملونة والمعرّقة بطبعات الورود، من فساتين وتنانير وبناطيل وغيرها. وقد لفتتنا أزياء رؤى الصبّان الناعمة، التي اختارتها في الفترة الماضية، والتي من الممكن أن تشكل مصدر وحي مثاليّ لاطلالاتكِ في فصل الربيع، لتستوحي منها أجمل الأفكار، وإليكِ بعض الأمثلة.



رؤى الصبّان في فستان ميدي معرق:



في إحدى اطلالات رؤى الصبّان، شاهدناها في لوك ربيعي مفعم بالأنوثة، حيث اختارت فستان ميدي معرّقًا بألوان هادئة، جمعت بين البيج والأحمر والبنفسجي، قصته ناعمة، مزينًا بربطة عند الياقة، وكشكش صغير من الأسفل، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج الأبيض، مزينًا بمسامير معدنية.







تنسيق كاجوال مثالي لفصل الربيع اعتمدته رؤى الصبّان:



وفي أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا رؤى الصبّان وقد نسقت لوك شبابيًّا وعمليًّا، اختارت فيه بنطلونًا قماشيًّا مع تيشرت قطنية باللون الأسود، ومن فوقهما نسقت جاكيت جينز طويل، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة يد أنيقة من الجلد باللون الأخضر، ونظارات شمسية كبيرة من “غوتشي” Gucci.



اطلالة ربيعية لـ رؤى الصبّان في فستان ماكسي:



الفساتين الماكسي مثالية لاطلالات فصلي الربيع والصيف، ولاسيما تلك الملونة والمعرقة منها، مثل الفستان الذي اختارته رؤى الصبّان في أحد المشاوير الصباحية، المصنوع من قماش باللون الزهري معرق برسومات الورود، وقد نسقت معه شنطة يد باللون البرونزي من “فالنتينو” Valentino وبعض المجوهرات الناعمة.

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أزياء ربيعية ناعمة بأسلوب رؤى الصبّان، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار.

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