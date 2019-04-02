نجمات بفساتين جورج شقرا .. خيارات مميزة وجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - جورج شقرا Georges Chakra اسم غني عن التعريف، حيث إنه يُعتبر اليوم أحد أشهر مصممي الأزياء في العالم، والكثيرات من النجمات المحليات والعالميات يعشقن الأعمال التي يقدمها، وكثيرًا ما يخترن قطعًا من مجموعاته ليتألقن بها في مختلف المناسبات، وعلى السجادة الحمراء، ولهذا فقد اخترنا اليوم مجموعة من صور نجمات بفساتين جورج شقرا، شاهديها واختاري الأجمل برأيِك.





نادين نجيم في فستان شيفون أسود من جورج شقرا:



نادين نجيم معروفة بخياراتها المميزة وفي إحدى المناسبات شاهدناها في اطلالة أنثوية ناعمة، اختارت فيها فستان ميدي من الشيفون الأسود من “جورج شقرا” Georges Chakra، تصميمه مستوحًى من الخمسينيات، مع ياقة قميص من الساتان وأكمام طويلة، تنورته منفوشة وخصره محدد بحزام قماشي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا.



جنيفر لوبير جذابة بالفوشيا بفستان من جورج شقرا:



تعشق جنيفر لوبيز Jennifer Lopez أعمال مصممي الأزياء اللبنانيين، وكثيرًا ما تختار من مجموعاتهم، مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها في فستان بتصميم حيوي وجذاب باللون الفوشيا من جورج شقرا Georges Chakra مزين بحزام أسود على الخصر، وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه اكسسوارات أنيقة باللون الأسود.



ريتا حايك في اطلالة راقية باللون الأسود:



شاهدنا الممثلة الشابة ريتا حايك في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذه الاطلالة الناعمة التي اختارت فيها فستان ميدي أسود بتصميم كلاسيكي من جورج شقرا Georges Chakra بقصة ضيقة وأكتاف مكشوقة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أنيق باللون الأسود أيضًا.

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ليلي كولنز مثل الأميرات في فستان من جورج شقرا:



في إحدى المناسبات الرسمية على السجادة الحمراء، شاهدنا الممثلة الشابة “ليلي كولنز” Lily Collins وقد اختارت فستانًا مميزًا من جورج شقرا Georges Chakra، بدت فيه مثل الأميرات باللونين الأزرق والأسود وبقصة مكشوفة الأكتاف، وقد زينت اللوك ببعض المجوهرات الناعمة وبدت أنيقة وراقية.



نجمات بفساتين جورج شقرا شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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