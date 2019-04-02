إكسسوارات سنراها في كل مكان خلال الشهور المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - لن تكتمل اطلالات الربيع والصيف، إلا بعد التعرف إلى أحدث صيحات الاكسسوار، مثل الحقائب و الأحذية، والمجوهرات أيضًا.

كذلك، قبل تجهيز خزانة أزياء الفصول الدافئة، يجب التعرف إلى الألوان الرائجة، بخاصة وأنّ الألوان تجذب النظر ربما قبل تفاصيل الاطلالة، وفي السطور التالية نقف عند أهم قطع الاكسسوار المنتظر رواجها هذا العام.



1-صنادل التسعينيات



هل تتذكرين موضة الصنادل في التسعينيات؟ .. نعم إنها الزوج المزين بشرائط و أحزمة أمامية، والتي عادت هذا العام لتمثّل اتجاهًا واضحًا، حتى أنّ كل مصمم لديه تصميم من هذا الاتجاه ضمن مجموعته.



2- حقائب الخصر



كانت حقائب الخصر شائعة بشكل كبير في العام الماضي، ولكنها كانت أكثر عصرية من تلك التي نراها في عام 2019. فإننا سنشهد تصاميم أكثر كلاسيكية من الجلد الفاخر والتفاصيل الوظيفية.



3- الأحذية والحقائب البيج الفاتح



أو كما يطلق عليه بعض خبراء الموضة، الكريمي، هذا اللون كان بعيدًا تمامًا عن اختيارات الأحذية والحقائب، ربما منذ انقضاء حقبة التسعينيات، لكنه عاد لا ليزيّن الأزياء فحسب، بل الحقائب والأحذية أيضًا.

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4- الألوان الاستوائية



بالإضافة إلى الظلال المحايدة مثل الكريمي، فإنّ الاكسسوارات، سواء الأحذية أو الحقائب أو حتى الحليّ، ذات الألوان الاستوائية ستكون في كل مكان. نتوقع أن نرى الكثير من الأخضر بدرجاته، والبرتقالي النابض بالحياة.



5- حقائب من الخوص



ظهرت هذه الصيحة العام الماضي، وسيطرت على الحقائب والقبعات، ويبدو أنها مستمرة هذا العام ولكن بتصاميم أجرأ، مثل القطع المزينة بغصون على شكل شراشيب.



6- السكارف



ظهر السكارف على ممشى الأزياء في عروض مثل توم فورد، لكننا نشهد الآن ظهورها في موضة الشارع. في الآونة الأخيرة ، كان هناك تركيز كبير على اكسسوارات الشعر، ومنها السكارف الذي لم يقتصر على اكسسوار للكتف، بل بغطاء للرأس مستوحًى من موضة التسعينيات أيضًا.

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