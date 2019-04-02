موديلات فساتين سهرة للمحجبات من زهير مراد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - كثيرًا ما يلهمنا مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد بتصاميم مميزة ومختلفة، والتي تناسب كل أذواق الصبايا، حتى المحجبات منهنّ، فهناك الكثير من موديلات زهير مراد التي تناسب الصبايا المحجبات، بخاصة وأن ّالكثير من تصاميمه تعتمد على الأكمام الطويلة.



هذا الفستان اللامع مع الخرز الفضي الذي ارتدته النجمة أحلام من زهير مراد، مع الأكمام الطويلة وحزام الخصر، مثالي للصبيّة المحجبة، فقط سوف تعتمدين بطانة لتغطي الفتحات الشفافة عند منطقة الصدر والأكمام، كما أنّ التطريزات التي جاءت بشكل طولي، سوف تُبرز جمالكِ وطولِك، وحزام الخصر الذي يُعتبر طابعًا أساسيًّا بالكثير من تصاميم زهير مراد، سوف يُبرز جمال خصرِك، نسقيه مع حجاب باللون الأسود الليلكي، وحذاء فضي أو أسود، أما الكلتش فلا تختاريه ملون، يفضل أيضًا أن يكون من لون الفستان نفسه ليُبرز جمالكِ.



تصاميم الكاب نراها بشكل كبير في الكثير من فساتين زهير مراد، وتناسب المحجبات أيضًا، لأنها تغطي منطقة الأكمام، حتى وإن اعتمدت معها بطانة سميكة لن تكون سيئة مع الكاب المنسدل، كهذا الفستان الكريمي بالتطريزات البوهيمية، وحزام الخصر، اختاريه مع حجاب باللون الأوف، وشوز باللون النود البيج أو الكريمي.

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بهذا الربيع سوف تحتاجين لسهرتكِ فساتين كلها حيوية وبهجة، كهذا الموديل الملون والمطبع بالورود، لن تغيّري فيه الكثير، فبأكمام طويلة وتطريزات من الدانتيل الناعمة، نسقيه مع شوز ملونة كالفوشي مثلًا، وحجاب أسود، أو أحد ألوان النود، أو الأبيض سيكون مميزًا.



درجات النود بالفساتين مميزة وجذابة في خزانة ملابسِك، كهذا الفستان الذي اعتمدته النجمة نوال الكويتية من زهير مراد، بخاصة من الكشكش على منطقة الأكمام، ولكن إن كنتِ ممتلئة من هذه المنطقة، أو عريضة من الأكتاف، لا تعتمدي على هذا الستايل.



هذا التصميم للفستان المفتوح المخملي باللون الأزرق الليلكي، مع الطراز العربي، سيكون مناسبًا لحفلاتكِ ومناسباتِك، بخاصة التي تحمل الطابع العربي والثقافي، كالحفلات الرسمية، لكنكِ ستحتاجين لبطانة مع البنطلون الشفاف، نسقيه مع حجاب باللون نفسه لاطلالة حيادية، أو مع أبيض ناعم.