فوائد الثوم.. يعالج نزلات البرد ويطيل العمر ويقي من "القمل"

فوائد الثوم كثيرة، فالعديد من الأطباء يصفة للمرضى للتخلص من الكثير من المشاكل الصحية، والجمالية والنفسية، وكتب عنه الكثير من الأساطير حيث كان القداماء يستخدموه لطرد الأرواح الشريرة، وأخرون كانو يستخدموه لعلاج الطاعون، وذكرت البرديات المصرية أن الفراعنه كانو يدفنوه مع موتاهم لحفظ جسسهم، فعرض موقع "health line" بعض من الفوائد الأخرى التي تعم على جسم الإنسان منها:

يحتوي الثوم على مركبات ذات خصائص طبية قوية منها:

الأحماض الأمينية، والجليكوسيدات، ومادة الأرجينين والأملاح المعدنية، ومادة الأليسين التي تساعد في عملية الحرق، فهو يستخدم كمضاد حيوي.

يساعد في حرق الدهون

يحتوى على عدد قليل من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن الألياف تدخل في تكوينة بنسبة كبيرة، بجانب الكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين B.

علاج لنزلات البرد

يعزز الثوم وظيفة الجهاز المناعي، حيث أثبتت الدراسات أن من يتناولة بشكل يومي، تقلل من نسبة نزلات البرد بنسبة 63%.

الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي الثوم على المركبات النشطه التي تعمل على التقليل من ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتي تعتبر على رأس الأمراض القاتلة في العالم.

يحسن مستوى الكوليسترول في الدم

يعمل على ظبط مستوي الكوليسترول في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

يقاوم ألزهايمر والخرف

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في منع ظهور مرض الزهايمر والخرف، وتقليل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة.

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يساعد في إطالة العمر

نظرا لأنه يعمى من الكثير من الأمراض القلبية والدماغية ويساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول الضارة لذلك فهو يساعد في إطالة العمر.

يقاوم الأمراض المعدية

نظرا لأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي، فبالتالى فهو يساعد في مقاومة الأمراض المعدية.

يساعد في التخلص من السموم في الجسم

يعمل على التخلص من الرصاص من الدم.

يعمل على تحسين صحة العظام

يعمل على تحسين قوة العظام حيث أنه يعمل على زيادة هرمون الأستروجين وهو المعرف باسم هرمون النساء.

يعمل على تحسين مذاق الطعام

يضيف الثوم النكهة والمذاق الغني للأكلات وذلك إلى جانب فوائدة.

يساعد في علاج الشعر

يعمل الثوم على التخلص من تساقط الشعر ويساعد في علاج الهيشان، وذلك إلى جانب أنه يعمل على التخلص من حشرات الشعر "القمل".

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