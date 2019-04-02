صيحة كعب الهّرة تحلّ محل أحذية اللوفر خلال 2019.. اكتشفيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتاحت صيحة أحذية اللوفر المفتوحة من الخلف ساحات الموضة لفترة طويلة، إذ بدأ الاتجاه في الظهور للمرة الأولى في عام 2015، والآن في عام 2019، لا زالت هذه الصيحة منتشرة في كل مكان، لكن في المقابل هناك أسلوب جديد بارز يتنافس على هذا الاهتمام.

كانت أحذية كعب الهرة المستوحاة من التسعينيات تتسلق بثبات سلم الصيحات الرائدة، وبينما كانت في الماضي تُعتبر غير أنيقة أو جميلة، عززت العلامات التجارية المثيرة للضجة سمعتها، مثل By Far و Staud و Cult Gaia، وقدمت هذه الصورة الظلية المريحة كخيار أنيق.

واحتضنت المؤثرات هذه الصيحة، إذ قمن بارتدائها بطرق مختلفة وأنيقة، ليثبتن سهولة دمجها في الإطلالات اليومية.

اكتشفي أجمل موديلات كعب الهرّة، التي يمكنك إضافتها إلى خزانة ملابسك الربيعية.