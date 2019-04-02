بدون جراحة.. حيل بسيطة لزيادة اتساع العيون الضيقة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

انتشرت، في الفترة الأخيرة، حيل كثيرة لمعالجة المشاكل التي تزعج كثير من الفتيات في مظهرهن. وأصبح المكياج كالعصا السحرية التي تُجمل من يتقن استخدامها، إذ بات من السهل الآن تغيير ملامحك لتكونِ أكثر جاذبية وأنوثة.

ومن الأمور التجميلية التي تشغل بال السيدات تغير حجم العيون، خاصة خلال المناسبات والمقابلات الهامة، لا سيما صاحبات العيون الضيقة، لذا خلال السطور التالية نقدم لكِ حيل بسيطة بمستحضرات التجميل لزيادة اتساع العين، وفقًا لموقع "more"، و"irishexaminer".

1 - تحديد الحواجب

الحواجب المحددة والمهذبة تبرز جمال العين بدرجة أكبر، لذا استخدمي بودرة تحديد الحاجب لحل مشكلة الحواجب الرفيعة أو المليئة بالفراغات، ومن الأفضل اختيارها بدرجة واحدة أغمق من لون الحاجب الأساسي.

2- إضافة ظلال جفون

يلعب ظلال العيون دور قوي في اتساعها، لذا استخدامي الألوان الفاتحة منه فقط، على كامل الجفن العلوي والدرجات الداكنة على الأطراف. سيساعد اللون غير اللامع أو البني الدافئ أو درجات النيود على خلق بعض الأبعاد، وجعل عينيك تبرز .

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3 - ظل الجفون الأبيض اللامع في الزاوية الداخلية للعين

ضعي لمسة بسيطة من ظل الجفون الأبيض اللامع على الحواف الداخلية من الجفون، مع تحديد خط الرموش السفلية، فهذا يعمل على تكبير العيون ويضفي على مظهرها الحيوية والجاذبية.

5 - استخدمي الكحل الأبيض

قومي بتحديد الجفن السفلي بقلم الكحل الأبيض هذا يخلق الوهم بأن بياض عينيك يمتد أكثر من الواقع.

6 - تحديد الرموش بالماسكرا

ضعي الماسكرا السوداء وليست البنية، وتجنبي وضع طبقات كثيرة منها فتتكتل على الرموش وتبدو بمظهر مزعج ومبالع، ويفضل استخدم أداة ثني الرموش المتوفرة في الأسواق قبل وضع الماسكرا، فهي تعمل على رفع الرموش للخارج.