بعيداً عن الحرمان من الطعام..اخسر وزنك دون رجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق: توصلت دراسة حديثة إلى أن هناك عدد كبير ممن يرغبون في خسارة وزنهم لا يفضلون طرق الرجيم المختلفة والحرمان من الطعام الذي يواظبون عليه، لذلك وجد باحثون حلاً لتلك المشكلة من خلال خسارة الوزن دون تغيير العادات المختلفة في الطعام للتفاصيل اضغط هنا

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