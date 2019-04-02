انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليوناً يعانون "جوعاً حاداً" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 02:56 مساءً - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء، أنّ أكثر من 113 مليوناً في 53 دولة يعانون "جوعاً حاداً"، بسبب الحروب والكوارث المناخية، مؤكدةً أن أفريقيا من أكثر القارات تضرراً.

وقالت "الفاو" في تقريرها العالمي عن أزمات الغذاء لعام 2019: إن "اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم".

وأضاف التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي: إن "الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسان في الأزمة، إضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات".

وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة دومينيك بورغيون، في تصريح صحفي: إن "الدول الأفريقية تضررت بشكل غير متناسب؛ إذ إن نحو 72 مليوناً عانوا جوعاً حاداً".

وأضاف بورغيون: "في الدول التي تقف على حافة المجاعة، هناك ما يصل إلى 80% من السكان يعتمدون على الزراعة.. هم بحاجة إلى مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة".

وأعرب عن قلقه من "الارتفاع الكبير في معدلات الفقر بفنزويلا، التي تعصف بها أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تراجع حاد في مستويات المعيشة، في خضم أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر".

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وأبرز التقرير "الضغوط المفروضة على الدول المستضيفة للاجئين، ومن بينها الدول المجاورة لسوريا وكذلك بنغلادش التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار".

وقالت "الفاو": إنها "تتوقع زيادة عدد النازحين خلال العام الجاري، إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا؛ ومن ثم فمن المرجح إعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام".

وعلى المستوى العالمي، نوّه التقرير إلى أن الوضع العام تحسّن بشكل طفيف في عام 2018 عمّا كان عليه الوضع في عام 2017، حين سجل معاناة 124 مليون شخص بسبب الجوع الحاد.

وأرجعت المنظمة التراجع إلى أن بعض دول أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ كانت أقل تضرراً بالكوارث المرتبطة بالطقس هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

لكن المنظمة حذّرت من أنّه من غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام السنوي لمعاناة أكثر من 100 مليون شخص من المجاعة، بسبب استمرار الأزمات.

وعانت أفغانستان والعراق وسوريا موجات جفاف شديدة في عام 2018، أثرت بشدة في الإنتاج الزراعي.

وأكدت المنظمة أنّ "المستويات المرتفعة لسوء التغذية الحاد والمزمن الذي يعانيه الأطفال الذين يعيشون في ظروف طارئة يظل مقلقاً للغاية".