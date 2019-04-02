قالت سهير عبد المنعم، زوجة الفنان صبري عبد المنعم، وابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، إن المرة الأولى التي تعرفت فيها على زوجها كانت في شهر رمضان أثناء تصويره لمسلسل "رأفت الهجان" وكانت في حالة من القلق والخجل لدرجة جعلتها لا تتمكن من سماع صوته أثناء الحديث.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع سمر نعيم وأحمد خيري، مقدما برنامج "صباح الورد" على قناة "Ten"، أنها من شدة خجلها لم تستطع أن تطلب منه أن يرفع صوته، وخافت أن يقول عليها "طرشة".
وعن قصه زواجهما قالت: "أحد أقاربه هو من رشحها له ليتعرف عليها ويتزوجها"، لافتة إلى أنها مؤمنة بموهبة زوجها الفنية من قبل أن تتعرف عليه، ودائمًا ما تتابع أعماله، وتتناقش معه في الأدوار التي تُعرض عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة صبري عبد المنعم: "أول مرة شوفته كنت مكسوفة وخوفت يقول عليا طرشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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