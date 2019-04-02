"قومي المرأة" يشكر إسعاد يونس لتعليقها الصوتي على فيلم "المصرية أصل الحكاية"

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، لمشاركتها في احتفالية "المرأة المصرية"، وتكريم الأم المثالية، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. وقامت "إسعاد" بالتعليق الصوتي على الفيلم التسجيلي "المصرية أصل الحكاية"، الذي كان من إنتاج المجلس القومىي للمرأة، وإخراج صاحبة السعادة إسعاد يونس. Advertisements والجدير بالذكر أن الفيلم يستعرض تاريخ كفاح المرأة المصرية خلال مائة عام. ​

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