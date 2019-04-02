محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يظن البعض أن التوحد نوع من التخلف العقلي أو الإعاقة، ولكن الأمر ليس كذلك؛ فالتوحد هو اضطراب في النمو يؤثر على التركيز والاستيعاب لدى الطفل، وتظهر أعراضه في أغلب الأحيان بعد سن الرابعة، وإذا تم التعامل معه بشكل جيد يتغلب المصاب على مرضه.. للتفاصيل اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر منهم ميسي.. مشاهير أصيبوا بالتوحد فصاروا أكثر ذكاءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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