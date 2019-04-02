انت الان تتابع تفاصيل خبر البحرية المصرية تجتاز الحدود وتعتقل 4 صيادين فلسطينيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 12:49 مساءً - اعتقلت البحرية المصرية 4 صيادين فلسطينيين، خلال ملاحقتها مراكبهم قرب الحدود البحرية مع قطاع غزة، وإطلاق النار عليهم، في حين أصيب خامس بحالة إغماء وإرهاق بعد تمكُّنه من الهرب سباحةً والوصول إلى شواطئ غزة.

وأكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن البحرية المصرية اجتازت الحدود البحرية الفلسطينية لقرابة 300 متر، ولاحقت مراكب الصيادين الفلسطينيين، وأطلقت النار عليهم، ثم اعتقلت 4 منهم.

وبيَّن بكر أن أحد الصيادين تمكن من القفز من مركبه والسباحة تجاه الشواطئ الفلسطينية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ولكنه وصل مصاباً، بسبب حالة الإرهاق التي مر بها نتيجة الجهد الذي بذله في أثناء هروبه من الزوارق المصرية.

يشار إلى أن البحرية المصرية كانت قد قتلت صياداً فلسطينياً في نوفمبر الماضي، بعد إطلاق الرصاص عليه في أثناء ممارسته مهنة الصيد قرب الحدود البحرية المصرية، ولم يصدر عن السلطات المصرية أي تعقيبٍ حينها.