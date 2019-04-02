بالصور| ياسمين صبري بفستان زفاف في "فوتو سيشن" جديد

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة بفستان عروس، من توقيع مصمم الأزياء محمود غالي، الذي نشر "فوتو سيشن"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" بفستان أبيض طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، والذي تميز بأنه غير منقوش وفضفاض، ومزين بحزام رفيع السُمك، بالإضافة إلى ارتدائها "تاج" لامع، في إطلالة عروس، خلال وقوفها على إحدى الشواطيء، بجوار الفنان أحمد حاتم، والممثل أحمد صلاح حسني.

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وأوضح مصمم الأزياء، أن جلسة التصوير، أُلتقطت خلال تصوير الفنانة مسلسل "داليدا"، موضحًا أن فساتين العمل الخاصة بالنجمات، وفستان فرح البطلة، من تصميمه.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على ما يزيد عن 5 آلاف تسجيل إعجاب، وتعليقات مشيدة بإطلالة ياسمين صبري.

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