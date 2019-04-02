دراسة: إعادة استخدام زيت الطعام يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة إلينوي الأمريكية، أن قلي الطعام باستخدام نفس الزيت أكثر من مرة ينذر بخطورة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
وأوضحت الدراسة أن إعادة استخدام الزيت يزيد من نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي، وينطبق ذلك على كل أنواع الزيوت.
كما حذّرت الدراسة من إعادة استخدام الزيت الذي سبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من نمو وانتشار خلايا سرطان الثدي، وينطبق ذلك على كل أنواع الزيوت بما فيها الأنواع التي تتحمّل الحرارة العالية.
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "Authority Nutrition"، بعد استخدام عينات من سرطان الثدي، وجدت أن زيت القلي المعاد استخدامه يعزز من تحول خلايا سرطان الثدي إلى أنواع شرسة ويزيد من انتشارها.
ويساعد زيت القلي المعاد استخدامه على زيادة نمو سرطان الرئة، لكن تزايد نمو سرطان الثدي بسبب الزيت المعاد استخدامه يبلغ الضعف مقارنة بأنواع أخرى من الأورام.
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