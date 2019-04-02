نقدم لكم اليوم، طريقة عمل "الناجتس" في البيت، بدلا من شرائها في أكياس مجمدة، غير مضمونة المصدر:

المكونات

3 صدور دجاج مخليه من العظم والجلد

كوب بقسماط مطحون

ملح زعتر مجفف ريحان "حسب الرغبة"

زبدة

بيضة

طريقة التحضير

تفرم صدور الدجاج جيدا مع البقسماط المطحون والملح، والزعتر، والريحان، ويترك بالثلاجة مده لا تقل عن 15 دقيقة.

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يخرج المزيج من الثلاجة ويشكل بأفكار يحبها الأطفال كالنجمة والحروف والعرائس.

يمزج الدقيق والبقسماط، وتغمس الأشكال فى البيض ومن ثم مزيج البقسماط.

يدهن قالب الفرن بالزبده، ثم ترص أشكال الناجتس بها.

يدخل القالب ويغطى بورق الفويل فى فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.

يزال ورق الفويل عن القالب ويرجع مره اخرى الفرن حتى يصبح لونه ذهبي.

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