أوّلُ عرض أزياء "لمايوهات البحر" في مصر بأنامل ميرنا عجيز.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ كاميرا "فوشيا"، كواليس عرض أزياء المصمّمة، ميرنا عجيز، والتي شاركتْ به في مهرجان الشّرق الأوسط للموضة، في مدينة الغردقة Middle East Fashion Festival ضمن عدد من المصمّمين المصريين، والعرب.

وأعربتْ ميرنا، في لقاء مع "فوشيا"، عن سعادتها لأنّها أوّل مصمّمة تقدّم عرض أزياء لملابس البحر "المايوه"، في مصر، مشيرة، إلى أنّ جرأة الفكرة، هي التي شجّعتها على تقديم أشكال مختلفة، ومتنوّعة من "المايوه"، ومنها القطعة الواحدة، والقطعتين، ومايوه المحجّبات.

وقالت المصمّمة ميرنا، عجيز إنّها استخدمتْ في مجموعتها خامات تغيّر ألوان أزيائها على حسب درجة الضّوء، وهو شكل مختلف من الأزياء لم يقدّمْ من قبل.

وتابعتْ، أنّ جميع المصمّمين المصريين يقدّمون ملابس أوكوتيور، أو كاجوال، لذلك قرّرت تقديم شكل مختلف من الأزياء، يكون غير تقليديّ، فقدّمتْ عرض المايوه ضمن مجموعة فساتينها.