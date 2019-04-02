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أبرز ظلال الألوان التي تتناغمُ وتبرزُ جمال بشرتكِ

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ تتطلّعين إلى تحديث خزانة ملابسكِ، بالملابس التي تتناغم مع لون بشرتكِ، فأنتِ في المكان الصّحيح. فبحسب مديرة معهد ألوان البانتون لياتريس إيزمان، هناك ظلال الألوان، التي تتلاءم بشكل جيّد مع مختلف ألوان البشرة، وتبرز جمالها. 

البشرة الزيتونية

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تبرز ظلال الورديّ والفوشيا النابضة بالحياة، جمالية البشرة الزيتونية، فهذه الظّلال تُضفي بعض التوهّج الورديّ على البشرة.

البشرة الفاتحة جدًا أو العاجيّة

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يتم تحسين لون البشرة الفاتحة جدًا والعاجية بشكل أفضل عند ارتداء ظلال الأزرق الهادئة والمائلة إلى الأخضر.

ظلال البشرة الدّاكنة

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تتناسق ظلال البشرة الدّاكنة بشكل جميل مع ألوان الجواهر، مثل الجمشت، والياقوتيّ والفيروزيّ.

ظلال البشرة الفاتحة

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يتمّ ترقية جمال البشرة الفاتحة بلمسة من اللّون الورديّ، سواء كانت دافئة أو باردة ، خاصّة في مجموعة ألوان الورديّ والزهريّ الباهت.

البشرة الشّاحبة

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تبدو البشرة الشّاحبة نابضة بالحياة عند تنسيقها مع ظلال الليلكيّ، والخزامىّ، والعنبيّ الباردة.

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البشرة العسليّة

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تصبح البشرة العسليّة غنيّة وجذّابة، عند تنسيقها مع ظلال المشمشيّ، والبرتقاليّ، والأبيض الكريميّ، وتيرا كوتا.

البشرة الذّهبيّة

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البشرة الذّهبية الدّافئة، تتناغم بشكل جميل مع ظلال المرجانيّ المشمسة، وظلال الخوخي الكريمية.

الظلّ الزيتونيّ المائل إلى الأصفر

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هناك ظلٌّ آخر من البشرة الزيتونيّة، مائل إلى الأصفر، والذي يبدو ديناميكيًا، عند تنسيقه مع ظلال التّوت والنّبيذ.

البشرة السّمراء

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يمكن لصاحبات البشرة السّمراء أيضًا، ارتداء ظلال ألوان الجواهر، وتبدو متوهّجة عند تنسيقها مع ظلال متناقضة، خاصّة الألوان البحرية الباردة، والأبيض الثلجيّة.

البشرة البرونزيّة

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يمكن لصاحبات البشرة البرونزيّة الدّافئة، اعتماد ظلال كلاسيكيّة محايدة، مثل بني الكابتشينو، والكاكي، والبّنيّ الرّمليّ المائل إلى الكريمي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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