لماذا أصبحتْ العرائس يفضلنَ ارتداء فساتين زفاف قصيرة هذا العام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في السنوات الأخيرة، شهدتْ موضة أزياء العرائس العديد من التغييرات، حيث أصبحت العروس العصرية، تميل أكثر إلى القطع الرّجالية، كبدلات الجمبسوت، وبدلات البنطلون بدل فستان الزّفاف التقليديّ.

ومن المقرّر أنْ يشهد صيف 2019، طفرة جديدة في صيحات الزّفاف، حيث ستبرز فساتين الزّفاف القصيرة، وقد كشفتْ منصّة "Lyst" للبحث، عن الأزياء العالمية مؤخرًا، أنّ (23) في المائة من العرائس يفضلنَ حاليًا، ارتداء فستانين بدل فستان واحد، و (61) في المائة يفضلنَ ارتداء فستان قصير.

كما دعم تقرير منصّة بينتريست لصيحات زفاف 2019 زيادة الاهتمام بهذا النّمط من الفساتين القصيرة، فهي من فساتين الزّفاف الأكثر بحثًا حول العالم، وخصوصًا في فرنسا وألمانيا، والمملكة المتّحدة.

وقد وفّرت مدرجات ربيع / صيف 2019 ثروة من الإلهام، والتصاميم الجاهزة، التي يمكنكِ الاختيار منها.

مولي جودارد

إذا كنتِ من محبّي مسلسل "Killing Eve"، فمن المحتمل أنّكِ ستتعرّفين على فساتين مولي جودارد المكشكشة.

غالبًا ما تفضّل المصمّمة البريطانية، استخدام ظلال النيون المُشرقة، أو ظلال الباستيل الصامتة، لكنْ لمجموعة ربيع وصيف 2019. فقد قدّمت المصمّمة، فساتين بيضاء من وحي أزياء العرائس.

من الكشكشة المبالغ فيها إلى طبقات التول المُثيرة، من المؤكّد أنّ تصاميم جودارد، ستكون على رأس قائمة أمنيات العروس المعاصرة.

سيمون روشا

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أنيقة وبسيطة بهذا النّمط، قدّمت سيمون روشا، العديد من بدائل فستان الزّفاف الحالمة على مدار الأعوام القليلة الماضية. وتتميّز فساتينها متوسّطة الطّول بكلّ شيء، بدءًا من الأكمام المنتفخة العصرية، و التفاصيل الشّفّافة، والصّور الظلية، المستوحاة من طابع الفينتاج.

وتضيف روشا إلى إطلالات العرائس، الإكسسوارات العصرية، بما في ذلك القبّعات المغطّاة بالطّرحة، وإكسسوارت الشّعر المزيّنة باللؤلؤ.

سيسيلي باهسن

استطاعتْ المصمّمة سيسيلي باهسن، دمج نمط الأناقة الإسكندنافية في تصاميمها، ضمن مجموعة ربيع / صيف 2019، والتي كانت مليئة بالفساتين البيضاء البسيطة المثالية، للعروس المعاصرة.

وعرضتْ باهسن، الفساتين الأثيرية في مجموعة متنوّعة من الصّور الظليّة، بدءًا من فستان منفوش غنيّ بالتطريزات، إلى فساتين ميدي مزينة بأكمام البالون، وفساتين التفتا بياقة العنق العالية.

جيفنشي

أما علامة جيفنشي، المسؤولة عن تصميم فستان زفاف دوقة ساسكس ميغان ماركل الشهير، فقدّمتْ ضمن عرضها للأزياء الرّاقية لربيع وصيف 2019، تشكيلة من الفساتين البيضاء القصيرة، وبرزتْ تصميمات أنثوية غنية بالدانتيل المطرّز بالأزهار، كما عرضتْ صورًا ظلية بديلة للعرائس الجدد، بدءًا من فستان سترة بلايزر هندسية، إلى فستان كاب دراماتيكيّ.