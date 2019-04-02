الامارات | تعرف الى أسعد دولة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الى أسعد دولة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتلت فنلندا المركز الأول كأسعد دولة في العالم للعام الثاني على التوالي وفقاً لتقرير السعادة العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في 20 مارس 2019. تفوق فنلندا جاء هذه المرة على حساب الدنمارك التي جاءت في المركز الثاني بفارق .169 نقطة، في حين كانت قد تخطت جارتها النرويج بفارق .38 نقطة العام الماضي.

وصنف تقرير هذا العام 156 دولة وفقاً لمدى سعادة مواطنيها وهو ما منح الفنلنديين المركز الأول كأسعد شعوب العالم نظراً إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار وعلاقة الأفراد بالطبيعة ومحافظتهم عليها والحرية وغياب الفساد وغيرها من المؤشرات الأخرى. وفيما يلي الدول العشرة الأول بحسب الإمم المتحدة :



1. فنلندا

2. الدنمارك

3. النرويج

4. آيسلندا

5. هولندا

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6. سويسرا

7. السويد

8. نيوزيلندا

9. كندا

10.النمسا