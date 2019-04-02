الامارات | احجزوا في فنادق "إعمار"و"العشاء على حسابنا"

شكرا لقرائتكم خبر عن احجزوا في فنادق "إعمار"و"العشاء على حسابنا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت"إعمار العقارية" لضيوف ونزلاء فنادقها في دبي فرصة الاستمتاع بمأدبة عشاء مجانية مؤلفة من ثلاثة أطباق مجاناً عن كل ليلة إقامة. ويسري عرض "العشاء على حسابنا" في جميع وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات". ويمكن للضيوف الاختيار من بين أكثر من 30 مطعماً تتنوع بين الوجهات العصرية والمطاعم الفاخرة والردهات الاجتماعية الراقية، تناسب جميع الأذواق، وتقدم مأكولات متنوعة بدءاً من الأطباق الآسيوية ومروراً بالشرائح الفاخرة ووصولاً إلى البوفيهات العالمية، لتكون كل زيارة إلى أي من هذه المطاعم بمثابة رحلة لاستكشاف مذاق جديد من مختلف أرجاء الأرض.

وحرصت "مجموعة إعمار للضيافة" على إعداد عرض "العشاء على حسابنا" لتزويد الضيوف بأكبر قيمة مقابل المال، بالتزامن مع منحهم فرصة الاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية في أروع الوجهات الفندقية في دبي. ومع نخبة من أبرز الطهاة العالميين الحائزين على جوائز، بالإضافة إلى الخدمات الفاخرة التي تركز على أدق التفاصيل، فإن تجربة زيارة المطاعم ستتفوق على تطلعات الضيوف.