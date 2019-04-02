إيل فانتينغ تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في لوس أنجلوس

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لوس أنجلوس ـ رولا عيسى
استعرضت الممثلة إيل فانتينغ، إطلالتها الأنيقة في صورة "بوستر" فيلمها الجديد في فندق "فور سيزونز"، في لوس أنجلوس، الأحد الماضي، وبدت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا، أنيقة في بدلة مع تنورة بيضاء اللون مزينة بصور الحيوانات والطيور، وارتدت تنورة مع سترة مطابقة، وقميص أبيض مع طبعة ذهبية رائعة.
وعزّزت إيل، الشقيقة الصغرى للممثلة داكوتا فانينغ، طولها مع زوجًا من الأحذية العالية البيضاء، وتركت شعرها الأشقر مُنسدل على كتفيها، واختارت الممثلة أن تبتعد عن المكياج، واكتفت بوضع محدد العين، وبدت إيل في سعادة غامرة، وهي تشع أمام الكاميرات، وتروي قصة فيلمها الجديد.
وتجسد أيل دور "فايولت"، في فيلم "تين سبيرت"، وهي فيلم يشبه إلى حد كبير قصة سندريلا مع بعض التحولات، ولأول مرة ستقوم أيل باستعراض موهبتها الصوتية والغناء، ومن المقرر، أن يُعرض الفيلم في 12 أبريل/ نيسان، وهو فيلم طالما سعت إليه إيل لرغبتها في الغناء وإظهار موهبتها الصوتية .
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