تألّق كيندال جينر خلال حفلة لزوج شقيقتها كايني ويست

شاركت عارضة الأزياء كيندال جينر، صورا للحفلة الدينية لزوج شقيقتها المغني كايني ويست، الأحد عبر تطبيق "إنستغرام"، وذلك في محاولة لدعمه أثناء تأيدته خدمات الموسيقى الكنيسية في احتفالات عيد الفصح، وتألقت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 23 عاما، في توب باللون الأبيض كشف عن بطنها المسطحة وبنطال واسع طويل بنقشة جلد الثعبان، كان خاطفا للأنظار.

وجذب البنطال مرتفع الخصر الأنظار إلى ساقي جينر النحيلتين، وارتدت أيضا بوتا باللون الزيتوني، وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها ووضعت عليه قبعة صغيرة باللون الأسود في ذلك اليوم المشمس.

وحملت كيندال على ذراعها سويت شيرت باللون الرمادي الفاتح، وحملت بيدها كوبا باللون الأحمر، ونشرت عارضة الأزياء الأعلى أجرا في العالم، فيديو حماسيا عبر "إنستغرام" يخص الخدمة الكنسية ليوم الأحد لكايني ويست، في إطار مهرجانات عيد الفصح الموافق 21 أبريل/ نيسان.

وتستغرق هذه الاحتفالات خلال الأعوام الأخيرة نحو أسبوعين متواصلين، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كانت مجموعة كايني ستؤدي عرضها في 14 أبريل/ نيسان.

وحضرت الشرطة إلى مكان الحفلة بسبب الشكوى من الضوضاء، بسبب الموسيقى الدينية الصاخبة. وشاركت كيندال بعض الصور الأخرى يوم الجمعة، حيث صورة وهي جالسة في مياه البحر مرتدية البكيني وتستمتع بشرب كأس من النبيذ، والصورة الثانية وهي ترتدي بكيني باللون المسطردة وتراقب والدتها كريس جينر وهي تحضر الطعام، وكتبت على الصورة: "أتعلم من وصفات أمي."

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وأوقف جون فورد، 38 عاما، مواطن كندي، السبت بعد مزاعم ملاحقته نجمة تلفزيون الواقع، وأصدرت عائلتها بيانا في أعقاب الاعتقال قائلة: "نقدر العمل الشاق الذي قامت به شرطة لوس أنجلوس واستجابتها السريعة لتوقيف هذا الرجل. لم يكن لأفعاله تأثير على حياة جينر فقط، لكن أمن الأسرة بالكامل".

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