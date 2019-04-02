هذا الزيت سر جمال بشرتك وشعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد زيت الورد بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ لأنه يمنح البشرة مظهرًا نقيًا ونضرًا وملمسًا ناعمًا ومخمليًا من ناحية، ويضفي على الشعر لمعانًا وبريقًا من ناحية أخرى.

ويعد زيت الورد مثاليًا للبشرة الجافة والبشرة التي تميل للشوائب بصفة خاصة؛ إذ يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، ويحارب الالتهابات ويساعد على تحفيز سريان الدم، كما يعمل على ترطيب البشرة، وذلك بفضل احتوائه على حمض ألفا-اللينولينيك.

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ويمتاز زيت الورد بتأثير مضاد للأكسدة بفضل احتوائه على فيتامين A والبيتا كاروتين، وبالتالي فهو يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة التجاعيد والندوب والبقع الصبغية.

ويمكن وضع زيت الورد على الوجه مباشرة أو إضافته إلى مستحضرات العناية اليومية، كما يمكن إضافته إلى جل الاستحمام أو ماء الاستحمام أو إلى لوشن الجسم.

وللحصول على شعر لامع يمكن إضافة زيت الورد إلى الشامبو، كما يمكن مزجه مع زيت جوز الهند لتحضير ماسك للشعر لمدة 15 دقيقة؛ حيث يعمل هذا الماسك على تهدئة فروة الرأس المتهيجة من ناحية، ويمنح الشعر بريقا من ناحية أخرى.