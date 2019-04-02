كيف تواجه تثاقل الأقدام في الربيع بطرق بسيطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

مع حلول فصل الربيع يواجه الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بالأوردة، متاعب صحية تتمثل في تثاقل الأقدام وتورمها.. فما السبب وكيف يمكن مواجهة ذلك؟

للإجابة على هذه الأسئلة، أوضحت الجمعية الألمانية لعلم الأوعية الدموية أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتكدس الدم بالأقدام، ما يؤدي إلى تثاقلها وتورمها.

ولمواجهة تثاقل وتورم القدمين تنصح الجمعية باللجوء إلى حمام الماء البارد، ويُفضل أن يتم ذلك في إطار الحمامات التبادلية؛ حيث يتم سكب ماء دافئ على السيقان، ثم سكب ماء بارد عليها.

كما تسهم المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية في مواجهة تثاقل القدمين وتورمها. ولهذا الغرض يمكن على سبيل المثال صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد. ويمكن أيضا تخفيف العبء الواقع على القدمين من خلال رفع القدمين من وقت لآخر.