تعرف على أعراض "الرعاش" الأولية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور روديجر هيلكر، إن الأعراض المميزة للباركنسون، مثل ارتعاش الأيدي وبطء الحركة، ليست هي الأعراض الأولية لهذا المرض المعروف باسم "الشلل الارتعاشي".

وأوضح طبيب الأعصاب الألماني، أن الأعراض الأولية للباركنسون تتمثل في اضطرابات النوم وتراجع حاسة الشم والتقلبات المزاجية. لذا ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة حدوث هذه الأعراض بشكل متكرر وبدون سبب واضح.

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وأضاف هيلكر، أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي يُصيب الجهاز العصبي المركزي، وهو يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الحركي.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من الباركنسون، إلا أن التشخيص المبكر له يساعد في السيطرة على المتاعب بواسطة الأدوية مثلا وطرق علاجية أخرى كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي “Occupational therapy”.

ويقوم العلاج الوظيفي على علاج مهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية، وذلك من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.