هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الطماطم لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبدالرازق: تعتبر الطماطم من الخضروات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، وتدخل في إعداد معظم الوجبات، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، كالفيتامينات ومضادات الأكسدة. للتفاصيل اضغط هنا:

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