بالصور| "مش بس للطلاق".. أفكار لاختيار الفستان الأصفر يوم خطوبتك

#الصياغة في الفقرات الأولى يمكن تعديلها.. ولكن أين أفكار واقتراحات لاختيار الفستان الأصفر يوم الخطوبة؟

"الفستان الأصفر" وجهة الفنانات مؤخرًا للإعلان عن إنفصالهن، هكذا ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالات الفنانات المباشرة عقب إعلان طلاقهن، فمن خلال "بيجامة" صفراء اللون، صرحت الفنانة غادة عادل، منذ عدة أشهر عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري، وبفستان أصفر مميز، خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير، بعدما أعلن أحمد سعد عن انفصالهم.

واليوم انضمت المغنية ساندي، للفنانات اللاتي أعلن طلاقهن، واعتمدن على اللون الأصفر خلال إطلالاتهن بعد إعلان الإنفصال عن أزواجهن، بعد أن أعلنت خبر طلاقها من زوجها الثاني المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد "راين"، بعد زواج استمر لعامين.

ونشرت ساندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة كاجول مرتدية "بلوزة صفراء".

وعلقت على الصورة بسخرية قائلةً: "خدوني جنبكم".

حتى أصبح اعلان الطلاق مُتعلقًا باللون الأصفر، كما زعم رواد "السوشيال ميديا".

وعلى جانب أخر، يمكنك اختيار اللون الأصفر هذا الموسم، لاختيار فستان خطبتك، فهو يجعلك تبدبن أكثر حيوية وليس أقل جاذبية، بشرط اختيار الدرجة الملائمة لبشرتك، مع تنسيق لون حذاء وإكسسوار مميز، يضيف لمسة للفستان، بحسب ما ذكر موقع "lady lifestyl" المعني بالموضة والأزياء.

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ويمكنك اختيار الموديل المناسب لقوامك، فهو لا يقتصر على مظهر جسد محدد، أو قوام بعينه، فضلًا عن تنوع موديلات الفساتين الصفراء، واختلاف أقمشتها، لكي تناسب المناسبات البسيطة التي تقتصر على المنزل، أو حفلات الخطبة الكبيرة.

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