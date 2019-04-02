فستان الزفاف ثنائي القطعة موضة 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن فستان الزفاف ثنائي القطعة يمثل أحدث صيحات الموضة في 2019 ليمنح العروس إطلالة جريئة غير تقليدية تعكس تفرد أسلوبها في ليلة عمرها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن فستان الزفاف ثنائي القطعة يتألف من توب يزهر بالدانتيل أو الكرانيش أو يأتي بقصة شفافة أو قصيرة كاشفة للبطن “Crop Top”، في حين تأتي التنورة بقصة ضيقة أو تتألق بقصة انسيابية وفضفاضة أو تتجمل بقصة كاجوال لإطلالة أكثر جرأة وتحررًا.

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