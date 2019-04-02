هدايا غير تقليدية ينتظرها مولود ميجان وهاري

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يستعد الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، لاستقبال طفلهما الأول، والذي من بينه، تلقي الهدايا غير التقليدية.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن الهدايا تشمل ما يلي:
1- دمية من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار.
2- سترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.
3- كراسي أطفال مطلية بالذهب.
وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن التي تصل تكلفتها إلى نصف مليون دولار.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية إن "هاري" و"ميجان"، اختارا ألوانا محايدة لغرفة الوليد في منزلهما الجديد، مقر "فروجمور" في ويندسور.
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