شكرا لقرائتكم خبر عن «ألوان الربيع».. فعاليات تلبي طموحات الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات برنامج الربيع، الذي يُقام تحت شعار «ألوان الربيع»، ويستمر حتى 11 أبريل المقبل. ويتضمن البرنامج، الذي يُشارك فيه جميع منتسبي أطفال الشارقة، باقة من الأنشطة التي تُلبي طموحات الأطفال، وتوازي بين الجانبين الجسدي والعقلي، إضافة إلى الأشغال اليدوية وفن إعادة التدوير، في حين سيكتشف الأطفال أسرار فصل الربيع وألوانه، من خلال القصص المبسطة التي تجذب خيالهم وإبداعهم، فضلاً عن الورش العلمية كورشة الكيميائي الصغير، وشاحن الطاقة الشمسية، وورش توعوية عن التسامح. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «ألوان الربيع».. فعاليات تلبي طموحات الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.