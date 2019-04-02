الامارات | «ليجولاند دبي» يطلق أنشطة الربيع العائلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليجولاند دبي» يطلق أنشطة الربيع العائلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم متنزه «ليجولاند دبي»، ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أنشطة متنوعة من 17 إلى 27 أبريل المقبل. واستوحيت الأنشطة من شخصيات ليجو المحبوبة، حيث سيجتمع خمسة أصدقاء من أجل خوض مغامرة مميزة. ويقيم متنزه ليجولاند دبي أنشطة وفعاليات ممتعة، يمكن للعائلات والأطفال المشاركة فيها معاً، والحصول على الكثير من بيض الشوكولاتة.

ويستطيع الأطفال، في هذه المناسبة، أن يشكّلوا فريقاً مع أقرب أصدقائهم، وإطلاق العنان لمخيّلتهم وإبداعهم، من أجل إتمام خمسة تحديات مسلية، وقضاء وقت ممتع مع شخصيات ليجو فريندز أندريا وإيما وميا وأوليفيا وستيفاني. وسيستمتع الأطفال بالأنشطة المسلية، التي تشمل صنع سلال خاصة بهم، والبحث عن البيض المصنوع من ليجو في أرجاء المتنزه، إضافة إلى صنع أساور صداقة، والإسهام في إنشاء حديقة بالمدينة المصغّرة، تحتوي على بيض ملوّن وأرانب وأزهار، والرقص على أنغام الموسيقى في ورشة رقص الأصدقاء. ولدى إتمام كل تحدٍّ، يتلقّى الضيوف بيضة بالشوكولاتة.

ويستطيع الضيوف شراء مجموعة ليجو الخاصة بفصل الربيع في متنزه ليجولاند، مثل الصيصان مقابل 59 درهماً، أو الأرنب المصنوع من ليجو، الذي يمكن تركيبه بأنفسهم مقابل 95 درهماً. يشار إلى أنّ كلّ ضيف يزور المتنزه، خلال هذه الفترة، سيتلقّى مكعّباً حصرياً من ليجو، خاصاً بهذه الاحتفالات يضيفه إلى مجموعته.