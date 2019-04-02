شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدرعي في زاخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل حمدان ناصر الدرعي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة سعيد محمد الدرعي. وحضر الحفل، الذي أقيم في صالة زاخر للأفراح بمدينة العين، سالم محمد بن ركاض العامري، وعدد من أعيان القبائل والشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الدرعي في زاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.