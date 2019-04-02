الامارات | #حيّاكم2020.. «إكسبو دبي» يرحب بالعالم

شكرا لقرائتكم خبر عن #حيّاكم2020.. «إكسبو دبي» يرحب بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أكثر من 60 ألفاً من جمهور كأس دبي العالمي من أصحاب خيول السباق ومدربيها ومشجعي سباقاتها الإطلاق الرسمي العام لبرنامج التفاعل المجتمعي من إكسبو 2020، عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

تتمحور مبادرة #حيّاكم2020، المستمدة من أسلوب الإمارات التقليدي للترحيب بالضيوف، حول تعزيز مشاعر الفخر الوطني بإكسبو 2020، والتشويق له مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة 190 دولة وملايين الزوار ابتداءً من أكتوبر 2020. واستلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للترحيب بالعالم في موقع متميز، أقيم كأس دبي العالمي ليكون أبرز الأحداث الرياضية في دولة الإمارات التي تجذب عشرات الآلاف من الجماهير سنوياً، ويتابعها ما يصل إلى 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

منصة استثنائية

وأتاحت النسخة الـ24 من كأس دبي العالمي التي نظمت في مضمار ميدان الدولي، منصة استثنائية لأول الأنشطة العامة لبرنامج #حيّاكم2020، والتي ستشمل فعاليات مفتوحة في موقع إكسبو 2020 دبي، ومهرجانات عائلية في أنحاء الإمارات، وفرصاً للجميع لإظهار روح #حيّاكم2020، من الأجهزة الحكومية والشركات، ووصولاً إلى المدارس والأسر.

واستمتع المشاركون في كأس دبي العالمي، التي بلغ عدد الخيول المشاركة فيها 109 خيول من 13 دولة هذا العام، بلمحة عن عالم الترفيه الثري والمتنوع الذي سيوفره إكسبو 2020 لرواده، حيث قدمت فرق فنية وشعبية من ثقافات متعددة عروضاً تمثل مختلف الدول التي ستشارك في إكسبو. كما أسهمت ردهة #حيّاكم2020 والمجسمات ثلاثية الأبعاد التي حملت وسم #حيّاكم2020 في أنحاء مضمار ميدان في زيادة التوعية بمبادرة إكسبو الجديدة المشوقة، وتشجيع مرتادي السباق على التعبير عن ما تمثله كلمة «حيّاكم» بالنسبة لهم.

قصة بلدنا

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «في أقل من 18 شهراً، سنستقبل زواراً ودولاً من كل أنحاء العالم في الإمارات لحضور إكسبو 2020، الذي وعدنا أن يكون استثنائياً بكل المعايير.هذه هي فرصتنا لكي نحكي قصة بلدنا للعالم، إنجازاتنا، وتطلعاتنا، والقيم التي نمثلها. ويجب أن يبدأ هذا بأن نرحب بالزوار والمشاركين، وأن نظهر لهم تقاليد الضيافة والكرم التي تمثل ركناً أساسياً في مجتمعنا، إنها روح (حيّاكم). ومن الآن إلى أكتوبر 2020، ندعو الجميع للانضمام إلينا، بينما نستعد للترحيب بالعالم وللمشاركة في #حيّاكم2020، مهما كانت أعمارهم أو جنسياتهم أو ثقافاتهم».

انطلاقة

انطلقت فكرة برنامج #حيّاكم2020 للمرة الأولى في فبراير، عندما قدّم ثلاثة طلاب إماراتيين أفكارهم للترحيب بالعالم، بعد سماع كلمة ألقاها سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة لموقع إكسبو، واستخدم خلالها عبارة الترحيب الإماراتية التقليدية (حيّاكم). وقدم أكثر من 54 ألف مواطن ومقيم في دولة الإمارات بالفعل دعمهم لإكسبو 2020، عبر إبداء رغبتهم بالانضمام إلى برنامج المتطوعين في إكسبو، الذي سيضم 30 ألف متطوع سيكونون واجهة الحدث الدولي.

الأكبر في تاريخ الحدث

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سيكون «إكسبو 2020 دبي» أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته. وأعدّ «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

وسيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلومتر مربع، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

ثقافات العالم

أكدت 190 دولة مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيتيح لهم فرصة لعرض إبداعاتهم وثقافاتهم وتقاليدهم أمام الزائرين الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 25 مليون زائر.

#حيّاكم2020 برنامج للتفاعل المجتمعي على المستوى الوطني يهدف الى إشراك الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولاكتشاف الوسائل العديدة التي يمكنكم من خلالها إظهار روح حيّاكم يمكنكم تنزيل حُزمة الأدوات الرقمية للوسم #حيّاكم2020، مجاناً من على الموقع الإلكتروني لـ«إكسبو 2020».

- في أقل من 18 شهراً يستضيف إكسبو ملايين الزوار و190 دولة.

60

ألفاً من جماهير كأس

دبي العالمي أول

المتبنّين لروح

#حيّاكم2020.