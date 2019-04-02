الامارات | «لؤلؤة الخليج وسط الضباب» الأفضل في «ناشيونال جيوغرافيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «لؤلؤة الخليج وسط الضباب» الأفضل في «ناشيونال جيوغرافيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الموضوع الذي صدر في العدد الماضي من مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، الذي حمل عنوان «لؤلؤة الخليج العربي.. وسط الضباب»، بأفضل موضوع على مستوى جميع النسخ الدولية لـ«ناشيونال جيوغرافيك».

وأعربت رئيس تحرير مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية، السعد المنهالي، عن فخرها بفوز فريق عمل المجلة بجائزة أفضل موضوع على مستوى جميع النسخ الدولية من مجلة «ناشيونال جيوغرافيك»، ما يعكس تميز الكفاءات التي تعمل على النسخة العربية من المطبوعة العالمية الشهيرة، وطبيعة الموضوعات الشيقة التي يعمل الفريق على إعدادها، وذلك لتعريف العالم بما تحمله المنطقة العربية من كنوز طبيعية يجب تسليط الضوء عليها وحمايتها. وأشارت المنهالي إلى أن هذا الفوز سيدفع الفريق إلى مواصلة البحث عن أجمل الموضوعات وأكثرها تشويقاً، والعمل على التعمق في تفاصيلها، وتقديمها إلى القارئ العربي بأسلوب مبتكر.