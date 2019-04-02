الامارات | «خادم الشعب».. كوميدي أوكرانيا إلى كرسي الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «خادم الشعب».. كوميدي أوكرانيا إلى كرسي الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن الممثل الكوميدي الأوكراني فولدومير زلينسكي، المشهور سيواصل مغامرته إلى كرسي الرئاسة، وسيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تصدر النتائج الأولية للجنة الانتخابية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت أول من أمس.

وتميز زلينسكي، المشهور بتأدية دور رئيس خيالي في برنامج تلفزيوني شعبي اسمه «خادم الشعب»، ليصير لقبه شعبياً.

وبعد فرز 37% من الأصوات، جاء زلينسكي في المقدمة بنحو 30% من الأصوات، مقابل 16.7% للرئيس الحالي بيترو بوروشينكو. وحصلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على نحو 13%.

وأفاد الإعلام الرسمي في أوكرانيا، أمس، أن الممثل الكوميدي فولدومير زلينسكي، هو الفائز الواضح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، بعد أن تم فرز 70% من الأصوات.

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وفاز زلينسكي، المرشح الذي يوصف بأنه «الحصان الأسود» في الانتخابات، والذي لم يشغل مناصب سياسية على الإطلاق، بأكثر من 30% من الأصوات التي تم فرزها، ما يقرب من ضعف ما حصل عليه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو وهو 16% من الأصوات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (أوكرنفورم)، نقلاً عن هيئة الانتخابات في البلاد، بأن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو جاءت في المرتبة الثالثة بحصولها على 13% من الأصوات.

وقال زلينسكي لأنصاره في كييف، بعد انتهاء التصويت أول من أمس، حيث أعلنت النتائج الأولية: «هذه هي مجرد الخطوة الأولى نحو النصر الكبير».

وبدا بوروشينكو، الذي سيواجه على الأرجح زلينسكي في جولة الإعادة، بطيئاً في سن الإصلاحات المتوقعة خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، حيث عانت حكومته تمرداً انفصالياً موالياً لروسيا في معظم المناطق الشرقية من أوكرانيا. وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إنه تم تسجيل أكثر من 1600 شكوى تتعلق بانتهاك قانون الانتخابات خلال التصويت.