شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية دار البر تحتفي بأطفال «التوحد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت جمعية دار البر، بمقرها الرئيس في دبي، احتفالاً خاصاً للأطفال المصابين بـ«التوحد»، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بطيف التوحد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، بحضور 150 من الأطفال وأفراد أسرهم والمختصين، وذلك في إطار حرصها على دعم تشجيع الأطفال المصابين بـ«التوحد» وأسرهم، وتعزيز الوعي بالمرض. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جمعية دار البر تحتفي بأطفال «التوحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.