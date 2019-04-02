هذه الأطعمة تقوي شعرك وتحميه من التساقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد التغذية أحد العوامل الضرورية التي تمنح شعرك العناية الكاملة التي يحتاجها، وتمنع تساقط البصيلات، وتعود أسباب ضعفه إلى أمور كثيرة كالوراثة وتقدم العمر.

ولكن لا ينبغى القلق من تساقط بضع بصيلات فذلك أمر طبيعي، ولكن يجب القلق عندما يصل عدد بصيلات الشعر المتساقطة إلى ما يزيد عن 100 خصلة يوميًا. وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على تقوية الشعر وتحافظ على صحته.

ويمكنك من خلال هذا الموضوع الإطلاع على الأطعمة التي تحتوي على الحديد والزنك فتغذي الشعر وتجعله أكثر كثافة وحيوية- وفق ما نشره موقع "Healthline".

- البيض

يُعد البيض أحد أهم مصادر الزنك والبرتين والحديد والذي يقوي الشعر ويرطبه ويمنع تساقطه تمامًا.

- التوت

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يحتوي التوت على فيتامين ج الذي يستخدمه الجسم لصنع الكولاجين، ويساعد على زيادة امتصاص الحديد.

- الفاصولياء

مصدر للبروتين النباتي ومصدر جيد للزنك.

- المكسرات

تحتوي بشكل أساسي على فيتامين هـ، كما توفر مجموعة من فيتامينات ب، والزنك، والأحماض الدهنية الأساسية.

- سمك السلمون

يدخل أيضًا سمك السلمون في تقوية الشعر ومنعه من التساقط، و ذلك أيضًا لما يحتويه من الاوميجا 3، ويحتوي على كمية رائعة من الدهون التي تفرز على طبقة الشعر.