علاج تساقط الشعر باستخدام خلاصات الطبيعة

تعانى الكثير من الفتيات من تساقط الشعر، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، منها قشرة الشعر، وضعف المناعة، واستخدام مستحضرات كيماوية ضارة.

وللتغلب على مشكلة سقوط الشعر، يقدم موقع "health line"، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على فروة الرأس قوية، منها:

الثوم وزيت الزيتون

نهرس عدة فصوص من الثوم، ثم نضيف القليل من زيت الزيتون إليها ونمزجهما جيداً، بعد ذلك نقوم بتسخين المزيج على النار لدقائق عدة، ثم ندلك فروة الرأس به بحركات دائرية، وندعه لمدة ثلاثين دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر، ونكرر هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج، وحمض الستريك مما يجعل منه مرطباً ومقو للشعر، فنخلط كميات متساوية من عصير الليمون، وحليب جوز الهند، وندلك فروة الرأس بحركات دائرية، ثم ندع المزيج لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعد ذلك نغسله ونكرر هذه الخلطة بشكل يومي.

زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تحفيز نمو الشعر، فهو يشتمل على الأحماض الدهنية، فندلك فروة الرأس به قبل النوم، وندعه طوال الليل، وفي الصباح نغسله بالماء البارد، ونكرر هذه العملية مرة كل أسبوع.

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زيت القرنفل

يعتبر زيت القرنفل من أفضل الزيوت المستخدمة لعلاج تساقط الشعر، حيث يحسن سير الدورة الدموية في فروة الرأس، ويغذي الشعر من جذوره، فتدليك الشعر بقليل من زيت القرنفل لمدة 30 دقيقة يحمي من تساقط الشعر.

الحديد

تناول الأطعمة الغنية بالحديد لدورها الفعال في إنتاج البروتين للشعر.

شرب الماء

الإكثار من شرب 7 أكواب من المياه يوميا يساعد في ترطيب الشعر ونموه، وتجنب المياه الغازية والسكريات والمأكولات غير الصحية.

وعن العلاجات الطبية لتساقط الشعر، ينصح باستخدام الشامبوهات التي تحتوى على الفيتامينات والأملاح المعدنية.

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