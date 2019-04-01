"وكيل الأوقاف الأسبق" عن إجازة الدورة الشهرية: أمر محمود يقدر المرأة

علق الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، على قرار إحدى الشركات الخاصة التي قررت منح الموظفات العاملات إجازة مدفوعة الأجر أثناء فترة الدورة الشهرية، بأنه قرار يعمل على راحة المرأة.

وأوضح "عبد اللطيف"، في حديثه لـ"هن"، أن المرأة أثناء فترة الطمث، تمر ببعض التغيرات المزاجية التي تؤثر عليها بالسلب، كما أنها تعاني من ضعف جسدي، وتحتاج إلى الراحة، فهذه الإجازة تعبر عن الاهتمام بحقوق المرأة.

وأشار "وكيل الأوقاف السابق"، إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "استوصوا بالنساء خيرا"، لذلك منح النساء إجازة مدفوعة الأجر أثناء فترة الطمث، عمل محمود، حتى تتفرغ المرأة للراحة.

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ويعتبر منح إحدى الشركات الخاصة، العاملة في مجال التسويق الإلكتروني والعام، إجازة مدفوعة الأجر للموظفات العاملات أثناء فترة الدورة الشهرية، هي سابقة الأولى من نوعها في مصر، التي جاءت بعد مطالبات عدة من الجمعيات النسائية في مصر.

وطرحت الفكرة خلال تدريب "الجندر داخل غرف الأخبار" لبعض النساء، الذي أقامه الاتحاد الدولي للصحفيين في مصر.

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وأثار القرار جدلا، وردود أفعال متباينة بين الفتيات والحقوقيات، رغم أنه جاء بعد دعوات أطلقتها جمعيات نسائية عدة في مصر، بسبب الألم الجسدي والنفسي الذي يعتري النساء خلال هذه الفترة.

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