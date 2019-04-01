بريطانية تحتفل بطلاقها بجلسة تصوير استثنائية: "كنت أتمناله الخير.. بس هو خده"

نوع جديد من الاحتفالات برز مؤخرا، على خلاف ما ابتدعته بعض السيدات بطلاقهن، عبر إقامة حفلات كبيرة، فكَّرت "ماري لوليس" في الخضوع لجلسة تصوير توضح من خلالها شعورها بعد انفصالها عن زوجها، بطرق فيها إهانة له تارة، ونشوة بما حصلت عليه تارة أخرى.

وتداول رواد فيس بوك، صورا، من جلسة تصوير، خضعت لها ماري لوليس، البالغة من العمر 47 عاما، وذلك بعد انفصالها عن زوجها، حيث نشرت صورا يمكن وصفها بالاستثنائية.

ضمت جلسة التصوير، صورة لها تُظهر معنى "الحرية"، حيث ظهرت مبتسمة وممسكة بكأسا من النبيذ الأحمر، بينما ترتدي فستانا من اللون الأسود.

صور أخرى ظهرت فيها "ماري" وهي تدوس بقدميها على صورة داخل برواز، جمعتها مع زوجها السابق خلال حفل زفافهما، وأمسكت في أخرى بوثيقة الطلاق من زوجها كوينتون إيتون، والتي تظهر أنها ظلت متزوجة لـ13 عاما، لكن ذلك لم يمنعها من طلب الطلاق.

وأمسكت "ماري" بإحدى اللوحات، خلال جلسة التصوير، مدون عليها: "كنت أتمنى لك الأفضل، لكنك حصلت عليه" (تقصد نفسها).

وقالت "لوليس"، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها رغبت في تحفيز النساء لمتابعة حياتهن، وأن يكن سعداء من جديد.

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وأضافت أنها أرادت أن تحتفل ببدء فصل جديد من حياتها، وأن طلاقها أصبح رسميا.

جلسة تصوير "ماري"، أحدثت ضجة وتفاعلا كبيرا بين رواد الـ"سوشيال ميديا"، إذ حظيت بأكثر من 59 ألف إعجاب، و10 آلاف مرات إعادة تغريد على "تويتر".

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